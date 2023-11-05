Футболист "Ливерпуля" Диас после забитого мяча попросил похитителей отпустить своего отца

Родителей Диаса похитили 29 октября в Колумбии, позднее правоохранительным органам удалось спасти мать футболиста

ТАСС, 5 ноября. Колумбийский нападающий английского "Ливерпуля" Луис Диас попросил отпустить похищенного отца после забитого мяча в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу против "Лутона".

В воскресенье "Ливерпуль" на выезде со счетом 1:1 сыграл вничью с "Лутоном". Диас отличился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. После забитого мяча футболист поднял игровую футболку, под ней была майка с надписью "Освободите моего отца". Диас провел первый матч после похищения родителей, до этого он пропустил две игры команды.

По информации СМИ, родителей Диаса похитили 29 октября в Колумбии, когда они остановились на автомобильной заправке. Позднее правоохранительным органам удалось спасти мать футболиста, а в делегации правительства Колумбии сообщили, что родители спортсмена были похищены группировкой Армии национального освобождения.

Диасу 26 лет, он выступает за "Ливерпуль" с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. За сборную Колумбии Диас провел 43 матча, забив 9 мячей и отдав 1 результативный пас. В 2021 году он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки.