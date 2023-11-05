Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Вторым стал британец Ландо Норрис, третьим - испанец Фернандо Алонсо

ТАСС, 5 ноября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Бразилии. Соревнования прошли в Сан-Паулу.

Второе место занял британский пилот "Макларен" Ландо Норрис. Тройку лучших замкнул испанец Фернандо Алонсо, выступающий за "Астон Мартин". Испанский гонщик в 106-й раз попал на подиум, выйдя на четвертое место по этому показателю и сравнявшись с французом Аленом Простом. Больше попаданий в тройку лучших имеют немцы Себастьян Феттель (122) и Михаэль Шумахер (155), а также британец Льюис Хэмилтон (197).

Ферстаппен одержал 17-ю победу в нынешнем сезоне и обновил свой рекорд по количеству выигранных Гран-при за один год, установленный в конце октября на соревнованиях в Мексике. Победа в Бразилии стала для нидерландца 52-й за время выступления в "Формуле-1", он вышел на чистое четвертое место, опередив Проста. Впереди только Феттель (53), Шумахер (91) и Хэмилтон (103).

Ранее Ферстаппен досрочно в третий раз подряд стал чемпионом "Формулы-1", в общем зачете нидерландский пилот лидирует с 524 очками. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (258 очков). Третьим идет Хэмилтон (226). В Кубке конструкторов досрочную победу ранее обеспечил "Ред Булл" (782), вторую строчку занимает "Мерседес" (382), третью - "Феррари" (362).

Следующий этап пройдет с 17 по 19 ноября в Лас-Вегасе (США, штат Невада).