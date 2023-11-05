Абаскаль заявил, что гордится характером футболистов "Спартака" в игре с "Локомотивом"

Встреча чемпионата России завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль гордится характером футболистов команды в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Об этом Абаскаль рассказал на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счетом 1:1. "Локомотив" с 38-й минуты играл в большинстве из-за удаления Даниила Хлусевича.

"Я не видел на поле команды, которая играла в меньшинстве, мы создавали хорошие моменты даже в меньшинстве. Характер, который команда показала, необходим в сложный момент. Я горд тем, что мы показали сегодня с точки зрения характера. Мы еще на стадии становления, такие матчи дают команде расти", - отметил Абаскаль.

"Ничья на тоненького, особенно после того, что я видел в первом тайме. Был контроль, не хватало решительности в завершении. После этого произошло удаление", - добавил главный тренер "Спартака".

"Спартак" набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 12 ноября примут "Ростов".