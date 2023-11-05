Российский шахматист Есипенко занял третье место на турнире Grand Swiss

Первые два места заняли Видит Гуджрати из Индии и Хикару Накамура из США, они отобрались на турнир предендентов

ТАСС, 5 ноября. Российский шахматист Андрей Есипенко черными фигурами уступил представителю Нидерландов Анишу Гири в последнем туре турнира Grand Swiss и занял итоговое третье место.

Победителем стал Видит Гуджрати из Индии. Второе место занял представитель США Хикару Накамура. Они отобрались на турнир претендентов, который состоится в 2024 году. Ранее места в турнире претендентов себе обеспечили россиянин Ян Непомнящий, индиец Рамешбабу Прагнанандха, американец Фабиано Каруана и азербайджанец Ниджат Абасов. Еще два участника определятся позднее.

Женский турнир Grand Swiss выиграла Рамешбабу Вайшали из Индии, второе место заняла украинка Анна Музычук, третьей стала китаянка Тань Чжунъи. Вайшали и Тань Чжунъи отобрались на турнир претенденток, Музычук завоевала путевку на соревнования ранее по итогам Кубка мира. Также на турнире претенденток выступят россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно, китаянка Лэй Тинцзе и болгарка Нургюл Салимова. Еще одна участница определится по мировому рейтингу в январе 2024 года.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут 2-25 апреля в Торонто. Победители получат право сыграть в матче за звание чемпиона мира. Действующим чемпионом мира у мужчин является китаец Дин Лижэнь, у женщин - китаянка Цзюй Вэньцзюнь.