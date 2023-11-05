Федерация бокса России проведет разбирательство ситуации с задержанием Иванова

Боксер устроил стрельбу у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве, в результате которой пострадали четыре человека

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России будет разбираться с ситуацией с задержанием чемпиона Европы 2013 года Никиты Иванова. Об этом ТАСС заявила генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко.

Как ранее сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Иванов устроил стрельбу у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве, в результате которой пострадали четыре человека.

"Эта новость шокирует. Исходя из сообщений, этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны тоже будем разбираться в ситуации", - сказала Кириенко.

В 2020 году Иванов в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова. В результате Мирсиябов был госпитализирован в тяжелом состоянии, Иванова задержали сотрудники полиции.

Также боксера привлекали к административной ответственности в 2021 году, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС. 12 апреля контролер московского метро оштрафовал его на 5 тыс. рублей за проезд без перчаток в период самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавирусной инфекции. Спортсмен не согласился с этим решение и обжаловал его в Басманном суде Москвы. Суд смягчил ответственность правонарушителя и назначил штраф размером в 4 тыс. рублей.

Иванов - уроженец Мичуринска Тамбовской области. Окончил Московский горный университет. Занимается боксом с десяти лет. В 2011 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Анкаре в весовой категории до 81 кг, в 2013 году выиграл чемпионат Европы в Минске. В 2009 году Иванов стал чемпионом России.