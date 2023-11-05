Дзюдоист Каниковский рассказал, что бронза чемпионата Европы вызывает у него грусть

В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг россиянин победил швейцарца Даниэля Айха

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Матвей Каниковский заявил, что третье место на чемпионате Европы вызывает у него только грустные эмоции. Об этом Каниковский рассказал ТАСС.

В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг Каниковский победил швейцарца Даниэля Айха.

"Я тренировался, чтобы выигрывать золото, поэтому третье место у меня вызывает только грустные эмоции. Борьба у меня была просто отвратительная, значит, буду менять подход к тренировочному процессу. Приедем, обсудим с тренерами все пробелы и будем работать дальше", - сказал Каниковский.

Каниковскому 21 год, он является чемпионом России 2022 года. Также спортсмен дважды побеждал на этапах Большого шлема (2022, 2023).