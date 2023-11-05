Философенко: российские дзюдоисты показали достойную борьбу на чемпионате Европы

Россияне завоевали золото, серебро и три бронзовые медали во Франции

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Молодые российские дзюдоисты показали достойную борьбу на чемпионате Европы во французском Монпелье. Об этом ТАСС заявил старший тренер сборной России Константин Философенко.

Российские спортсмены завоевали пять медалей - золотую, серебряную и три бронзовые. Победительницей чемпионата Европы стала Дарья Курбонмамадова (весовая категория до 57 кг), серебряную медаль завоевала Мадина Таймазова (до 70 кг), бронзовые награды на счету Сабины Гилязовой (до 48 кг), Матвея Каниковского (до 100 кг) и Валерия Ендовицкого (свыше 100 кг).

"Мы рассчитывали на большее количество наград у мужской команды, но наши вчерашние юниоры показали в Монпелье достойную борьбу, большинство боролось за медали. Что касается Даниила Лаврентьева и Матвея Каниковского, то, думаю, у тех, кто смотрел сегодня их борьбу, вопросов остаться не должно. Девушки показали отличный результат даже несмотря на то что выступали здесь неполным составом. Что касается Мадины Таймазовой, то ей после победы на "Большом шлеме" в Абу-Даби, как мне показалось, не хватало эмоций", - сказал Философенко.

Чемпионат Европы в Монпелье проходил с 3 по 5 ноября. Россияне выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе, их результаты не учитывались в медальном зачете, победителем которого стала сборная Франции (пять золотых и четыре бронзовые медали). Второй стала команда Азербайджана (две золотые медали), третьей - сборная Сербии (золотая и серебряная медали).