Дзюдоист Ендовицкий рассказал, что на чемпионате Европы впервые получил рассечение

Россиянин завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий впервые в карьере получил рассечение на чемпионате Европы во французском Монпелье. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Ендовицкий в схватке за бронзовую награду в весовой категории свыше 100 кг победил венгра Рихарда Шипёца. Дзюдоист получил рассечение в первой же схватке на чемпионате Европы за 12 секунд до ее окончания.

"В моей карьере такого еще не случалось, и когда мне перевязывали голову, думал о том, что 12 секунд до конца осталось, надо выигрывать. А потом приходилось перед каждой встречей подходить к медикам, проверять перевязку, все это было непривычно", - сказал Ендовицкий.

"Бронзой удовлетворен, я ехал в Монпелье за медалью, это моя первая в карьере награда взрослого чемпионата Европы. И главное, что я сегодня понял - надо терпеть и не сдаваться. Сегодня проиграл финну Мартти Пуумалайнену, он по манере борьбы напоминает мне Тамерлана Башаева (бронзового призера Олимпиады в Токио - прим. ТАСС). Попрошу его поработать со мной, чтобы адаптироваться к таким соперникам - невысоким, крепким, сильным. С ними мне очень неудобно, но нужно уметь бороться с разными конкурентами", - добавил дзюдоист.

Ендовицкому 23 года, он является двукратным чемпионом России.