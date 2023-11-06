"СКА-Нефтяник" постарается защитить титул чемпиона России по хоккею с мячом

На предварительном этапе первенства страны, стартующего в понедельник, сыграют 14 команд

ТАСС, 6 ноября. 32-й по счету чемпионат России по хоккею с мячом стартует в понедельник. В первом матче сезона-2023/24 действующий чемпион, хабаровский "СКА-Нефтяник", дома сыграет с новосибирским "Сибсельмашем".

На предварительном этапе чемпионата России, который продлится до 29 февраля 2024 года, сыграют 14 команд. Восемь лучших клубов первого этапа выйдут в плей-офф, который пройдет с 4 по 20 марта, чемпион определится по итогам финальной игры. Как и год назад, на победу в чемпионате претендует пятерка клубов в лице "СКА-Нефтяника", кемеровского "Кузбасса", московского "Динамо", архангельского "Водника" и иркутского "Байкала-Энергии". Все они по своей силе остались практически на том же уровне.

Ожидается, что в отдельных играх сопротивление фаворитам сможет оказать 11-кратный чемпион СССР и 5-кратный чемпион России "Енисей". Красноярский клуб не сумел попасть в полуфинал прошлого чемпионата, а в кубке страны этого года не сумел пройти стадию 1/4 финала, и сложно ожидать, что он будет претендовать на медали с нынешним составом. Связано это с тем, что в клубе делают ставку на молодежь, которая еще не достигла нужного уровня.

"Енисей" стабильно пытается брать свое своими резервистами и воспитанниками школы, построить молодую, быструю и атакующую команду, - сказал ТАСС бронзовый призер чемпионата России 2004 года в составе подмосковного "Зоркого" и президент Федерации хоккея с мячом Московской области Вячеслав Манкос. - Может, это не всегда идет в плюс, но у команды есть свой стиль, цель, которую она выстраивает. Возможно, не всегда молодые могут пройти дистанцию чемпионата без потерь. Поэтому здесь преимущество у клубов, имеющих стабильных мастеров, знающих, как себя готовить".

По сравнению с прошлым сезоном вместо уфимского "Кировца", занявшего 11-е место на предварительном этапе и принявшего решение вернуться в Высшую лигу, сыграют "Саяны". Команда из Абакана стала лучшей в Высшей лиге в сезоне-2022/23. Также в чемпионате выступят "Ак Барс - Динамо" (Казань), "Волга" (Ульяновск), "Родина" (Киров), "Старт" (Нижегородская область), "СКА - Уральский Трубник" (Свердловская область) и "Мурман" (Мурманск).

Финские братья в Хабаровске

По мнению Манкоса, преимущество на старте чемпионата будет у команд, располагающих крытыми катками, где они имеют возможность проходить плановую подготовку. Такая инфраструктура имеется, в частности, у "СКА-Нефтяника", "Байкала-Энергии", "Кузбасса", "Енисея". На крытом катке в Крылатском в Москве с нового сезона будет выступать "Динамо" - ранее в ледовом дворце с 2020 года был развернут резервный госпиталь для больных коронавирусом. До этого бело-голубые принимали соперников в подмосковном Красногорске.

"Преимущество крытых катков связано с тем, что команды на протяжении нескольких месяцев имеют возможность проводить планомерные ежедневные тренировки, готовить все возможные варианты игры, - подчеркнул в разговоре с ТАСС Манкос. - К примеру, казанский "Ак Барс - Динамо" проводит сборы в Ульяновске, но не может готовиться на крытом катке все время, а потом находится безо льда. Только когда лед будет залит везде, стоит ждать интересных результатов".

Победителем Кубка России 2023 года года стал "Кузбасс". "Чемпионат, в отличие от кубка, длинный, и нужно уметь не просто настраиваться на конкретный матч, а необходима планомерная подготовка. Поэтому кто подойдет к плей-офф лучше в плане физического и психологического состояния, тот и будет лидером сезона", - отметил Манкос.

Решением Международной федерации хоккея с мячом российские команды как на клубном уровне, так и на уровне национальных сборных не допущены до международных соревнований. Соответственно, в чемпионате России сократилось и число иностранцев, учитывая, что наиболее качественные из них приезжают из Швеции и Финляндии. За "Кузбасс" выступает шведский полузащитник, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Симон-Карл Янссон, а за "СКА-Нефтяник" с 2020 года играет один из самых ярких игроков финского хоккея с мячом - полузащитник Туомас Мяяття. В 2021 году Мяяття был включен в список лучших игроков страны. С нынешнего года в "СКА-Нефтянике" будет выступать его брат - защитник Томми Мяяття.

"Что касается Туомаса, то он очень классный игрок, очень много делает для результата. Его отстранили от сборной Финляндии, но я не думаю, что он сильно переживает, так как играет на крытом катке в сильном чемпионате", - подчеркнул Манкос.

Столичное "Динамо" в случае успеха в чемпионате России станет самой титулованной командой в истории турнира. На данный момент бело-голубые имеют в активе девять побед в первенстве России, столько же раз побеждал в чемпионате "Водник". По пять золотых наград у "Енисея" и "СКА-Нефтяника".