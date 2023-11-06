Футболисты "Динамо" сыграют с "Сочи" в матче чемпионата России

Также в понедельник пройдут игры "Оренбург" - "Ростов" и "Урал" - "Рубин"

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" сыграет с московским "Динамо" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе "Фишт".

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы. "Динамо", набрав 21 очко, занимает седьмое место, однако в случае победы может войти в тройку лидеров. Столичный клуб не проигрывает в РПЛ на протяжении последних четырех матчей (одна победа, три ничьих). "Сочи" идет на последней, 16-й позиции, имея в активе девять очков, команда проиграла последние четыре матча из пяти.

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин считает, что, несмотря на последние неудачные выступления "Сочи", игра не будет легкой для клуба из Москвы. "Сейчас "Сочи" находится в таком положении, когда им очки нужны как воздух, поэтому они выйдут сверхмотивированными. Конечно, у "Динамо" будут шансы, но в последнее время реализация их моментов оставляет желать лучшего. Безусловно, они будут фаворитами в матче, но если они не выиграют, в этом ничего удивительного не будет", - сказал специалист в беседе с ТАСС.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ, обе встречи выиграл "Сочи". Дома сочинцы победили со счетом 2:1, а в гостях забили два безответных мяча. Оба клуба понесли минимальные потери перед игрой. У "Сочи" нет травмированных или дисквалифицированных игроков, а динамовцам не поможет сербский защитник Милан Майсторович.

Матч начнется в 19:30 мск.

"Оренбург" сыграет с "Ростовом", "Урал" - с "Рубином"

В первом матче игрового дня "Оренбург" на своем поле примет "Ростов". Подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков, а "Оренбург" с 12 очками идет на 14-й строчке. В прошлом сезоне "Оренбург" и "Ростов" провели четыре встречи, две из них завершились победой "Ростова", один раз выиграл "Оренбург", а последняя их встреча завершилась вничью. Матч начнется в 14:00 мск.

Также в понедельник екатеринбургский "Урал" сыграет с казанским "Рубином". Клубы набрали по 16 очков, однако благодаря дополнительным показателям "Урал" идет на 11-м месте, а "Рубин" занимает 12-ю строчку. Встреча начнется в 16:30 мск.