Форвард "Вегаса" Барбашев забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ

Его команда уступила "Анахайму"

ТАСС, 6 ноября. "Анахайм" победил "Вегас" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Адам Хенрик (42-я минута), Сэм Кэррик (51, 59), Мэйсон Мактавиш (57), у проигравших отличились Иван Барбашев (9), Джек Айкел (34).

27-летний Барбашев забросил четвертую шайбу в сезоне, в 12 матчах на его счету 5 очков (4+1) по системе "гол+пас". Защитники "Анахайма" Павел Минтюков и Илья Любушкин сделали по одной голевой передаче.

"Анахайм" одержал шестую победу подряд, в 11 матчах команда набрала 14 очков и идет на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе. "Вегас" прервал серию из четырех побед и с 23 очками продолжает возглавлять дивизион и общую таблицу НХЛ. В следующем матче "Вегас" 9 ноября примет "Лос-Анджелес", "Анахайм" днем ранее дома сыграет с "Питтсбургом".

В другом матче дня хоккеисты "Нью-Джерси" дома обыграли "Чикаго" со счетом 4:2.