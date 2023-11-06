Абаев считает вратаря "Локомотива" Лантратова одним из сильнейших в РПЛ

По мнению бывшего голкипера железнодорожников, вратарь часто выручает команду

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вратарь московского "Локомотива" Илья Лантратов постоянно выручает команду, он является одним из сильнейших голкиперов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка России в составе "Локомотива" Илья Абаев.

"К Илье Лантратову сейчас вопросов нет, он играет уверенно, - сказал Абаев. - Один из лучших в чемпионате. Он много выручает "Локомотив", что приносит результаты. Пенальти берет. Однозначно Лантратов является одним из сильнейших вратарей. Я не вижу, как работает Даниил Худяков. У него был шанс играть, судя по всему, он им не воспользовался, раз приобрели Лантратова. Лантратов своим шансом воспользовался".

5 ноября "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ. "Локомотив" с 38-й минуты играл в большинстве из-за удаления игрока красно-белых Даниила Хлусевича.

"У "Локомотива" не было преимущества после удаления, это разочаровывает, хотелось бы победы, в большинстве любая команда должна рассчитывать на победу. Сейчас у "Локомотива" хороший состав, но нет уверенности, агрессивности не хватает в атаке прежде всего. Дзюба по игре, может быть, не особо заметен, но у него был момент, он его реализовал", - добавил Абаев.

Лантратову 27 лет, он выступает за "Локомотив" с января 2023 года. В текущем сезоне вратарь провел 16 матчей в различных турнирах, в четырех из них он не пропускал мячей.