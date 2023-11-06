Погребняк объяснил, почему "Зенит" неудачно стартовал в текущем сезоне РПЛ

По мнению бывшего игрока сине-бело-голубых, на игре команды сказался уход бразильца Малкома

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" потерял креативность в атаке после ухода бразильского нападающего Малкома и не может показывать каждый год сильную игру, поэтому команда неудачно стартовала в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Павел Погребняк.

В 14 матчах "Зенит" потерпел три поражения в РПЛ, что на одно больше, чем за весь прошлый сезон.

"Если мы посмотрим турнирную таблицу, то "Краснодар" и "Зенит" оторвались немного от преследователей, - сказал Погребняк. - "Зенит" набирает обороты, "Краснодар" - молодцы, в этом сезоне команда действительно составит конкуренцию. 11 ноября будет очный матч между командами, либо "Зенит" снова возглавит турнирную таблицу и будет отрываться, либо "Краснодар" все-таки зацепит какие-то очки в Петербурге, мы будем наблюдать боевую концовку чемпионата. Но эти две команды разделят борьбу за чемпионство".

"Причина неудачного старта "Зенита"? Нельзя же каждый год идти без поражений, отрываться, не замечать конкурентов. Поэтому есть осечки, это же лучше, мы с вами наблюдаем действительно борьбу за первое место, это же хорошо, что "Зенит" пробуксовывает, а если бы не пробуксовывал? Плюс кадровые потери, ушел Малком, креатива тоже не хватает. Вот эти две проблемы", - добавил Погребняк.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 14 играх. "Краснодар" опережает петербургскую команду на два очка. 11 ноября "Зенит" и "Краснодар" сыграют в Санкт-Петербурге в матче 15-го тура РПЛ.

Погребняк отметил сильные стороны "Краснодара". "Джон Кордоба действительно сейчас является лучшим нападающим, может зацепиться, принять, забить, - отметил Погребняк. - Они долго к этому шли, "Краснодар" заслуживает хотя бы побороться за медали. Сильными сторонами "Краснодара" являются подбор футболистов и тренер. Плюс логистика, что всем тяжело до Краснодара добираться".