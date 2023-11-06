Кириленко назвал неожиданным решение баскетболиста Курбанова приостановить карьеру

Игрок сделал паузу в карьере по личным причинам

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Решение капитана московского баскетбольного клуба ЦСКА Никиты Курбанова взять паузу в карьере является неожиданным. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

27 октября пресс-служба ЦСКА объявила о приостановке карьеры Курбановым по личным причинам. Новым капитаном был назначен Семен Антонов.

"Конечно, для меня стало неожиданностью его решение приостановить карьеру, мне до сих пор неизвестно, что у него случилось, - сказал Кириленко. - Это потеря для ЦСКА, как и любой другой игрок ушедший из команды, но многие проходят через изменения в составе, и ЦСКА в этом плане не исключение. Никита вносил огромный вклад в успехи армейского клуба, он цементировал и защиту, и нападение. Он не был лидером по очкам, но был лидером в раздевалке, своим статусом он склеивал ребят внутри коллектива, такие игроки очень нужны любой команде, и его отсутствие не пойдет на пользу".

"У меня нет никаких сомнений в том, что Семен Антонов справится с ролью капитана. Кто, если не он? Я с ним играл и прекрасно знаю его человеческие качества, он очень порядочный. В плане авторитета на площадке и за ее пределами он идеальный кандидат", - добавил собеседник агентства.

Курбанову 37 лет, в составе ЦСКА он выступал с 2002 по 2012 год, после чего вернулся в команду в 2015 году. Баскетболист является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. В период игровой карьеры Курбанов также был игроком казанского УНИКСа, петербургского "Спартака", а также выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В составе армейцев он трижды становился победителем Евролиги (2006, 2016, 2019) и семь раз - победителем Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016-2019, 2021). В 2019 году он был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

В составе сборной России Курбанов выиграл чемпионат Европы 2005 года среди игроков до 20 лет. В 2006 году Российская федерация баскетбола признала Курбанова лучшим молодым баскетболистом России, он является мастером спорта страны и награжден орденом Почета.