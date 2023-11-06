Фигуристка Собинина рассказала о выступлении на этапе Гран-при России с травмой

Спортсменка в паре с Денисом Ходыкиным заняла четвертое место на соревнованиях

ТАСС, 6 ноября. Таисия Собинина, выступающая в парном катании, не сомневалась, что выступит на этапе Гран-при России в Красноярске, несмотря на травму. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

29 октября партнер фигуристки Денис Ходыкин сообщил, что Собинина каталась на уколах из-за сильных болей в спине. По сумме двух программ Собинина и Ходыкин набрали 188,72 балла, пара заняла четвертое место в итоговой таблице соревнования.

"У меня не было сомнений, я знала, что мы поедем, - сказала Собинина. - Выступим в любом состоянии. Но с такой болью, чтобы даже не тренировать элементы перед стартом, я каталась первый раз. Все равно, конечно, когда что-то болит, проблемы возникают. Но обычно они не мешают. Чтобы мы ни разу не отработали даже элементы перед стартом... Такого еще ни разу не было. Подкрут вообще было не больно делать. Больно наклоняться вперед, вставать в позиции. Очень тяжело давались вращения. Когда нагибаться не надо, было уже полегче. В целом с каждым днем все лучше".

"Я к соревнованиям был готов, - добавил Хожыкин. - Но у Таисии случились проблемы со здоровьем. Это вызывало вопросы, ход был на ее стороне. Я уточнил, уверена ли она, что мы едем. Таисия сказала, что уверена, поэтому мы полетели".

Собининой 18 лет, в прошлом сезоне она выступала в паре с Ильей Мироновым. Ходыкину 23 года, с сезона-2017/18 он катался в паре с Дарьей Павлюченко. Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов России (2020, 2021).