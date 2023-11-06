Акинфеев назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим спортивным праздником

По мнению бывшего вратаря сборной России, турнир был хорошо организован

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходил в России, является лучшим спортивным праздником за всю историю спорта и футбола. Такое мнение на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" высказал вратарь ЦСКА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России Игорь Акинфеев.

Сборная России на том турнире с Акинфеевым в составе дошла до 1/4 финала. В матче 1/8 финала с испанцами Акинфеев отразил пенальти в послематчевой серии 11-метровых, благодаря чему россияне одержали победу.

"Думаю, нам страна подарила этот праздник. Патриотами не рождаются, становятся, и каждый, кто живет в России, должен быть хоть немножко патриотом. Вся страна тогда объединилась с командой, радость, эмоции были колоссальными. Это был лучший праздник, который мы видели за спортивную историю", - сказал Акинфеев.

Голкипер отметил организацию турнира в России по сравнению с тем, как чемпионат мира проходил в 2014 году в Бразилии.

"В Бразилии жили в таких отелях, как в бразильских сериалах 90-х годов. Когда пропускаешь какой-то нелепый гол, особенно за сборную, то понимаешь, что подводишь миллионную армию болельщиков. Если честно, я ощутил это колоссальное напряжение, когда я пропустил тот гол (в первом матче чемпионата мира - 2014 с командой Южной Кореи голкипер выронил мяч из рук после дальнего удара - прим. ТАСС). Десять секунд после гола я лежал в воротах, и в этот момент пролетела моя жизнь", - рассказал Акинфеев.