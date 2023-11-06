Футболист Акинфеев заявил, что никогда не мечтал об отъезде за границу

Вратарь ЦСКА рассказал, что в отпусках 80% времени проводит дома

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года, капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев любит свою родину и никогда не мечтал об отъезде за границу. Об этом он рассказал на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства, - сказал Акинфеев. - Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома. Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал".

"Я не променяю ни на что наши березки, а грибы - это наше все. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются. После завершения карьеры у меня есть мечта - путешествовать по золотому кольцу", - добавил футболист.

Акинфееву 37 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал кубок, семь - суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Также футболист является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.