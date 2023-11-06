Футболист Акинфеев сообщил, что получил три высших образования

Вратарь ЦСКА не исключил, что на это не остановится

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Игорь Акинфеев имеет три высших образования. Об этом он рассказал на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"В академии физической культуры учат всему, - сказал Акинфеев. - Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет".

"Понемногу надо знать везде, вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл. Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь", - добавил футболист.

Акинфееву 37 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал кубок, семь - суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Также футболист является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.