Тарасова считает, что ОКР не стоит рассчитывать на положительное решение CAS

Ранее Олимпийский комитет России оспорил в Спортивном арбитражном суде решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Олимпийскому комитету России (ОКР) не стоит рассчитывать на положительный исход в споре с Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении.

"Думаю, на что-то хорошее нам рассчитывать нечего", - сказала Тарасова.

Исполком МОК отстранил ОКР 12 октября до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.