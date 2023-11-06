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Бокс

"Бокс-забег" состоялся в Сочи

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня народного единства

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. "Бокс-забег" прошел в Сочи в рамках празднования Дня народного единства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Забег с общим призовым фондом 20 млн рублей прошел на трех дистанциях - 3 км, 6 км и 9 км.

В забеге, в частности, приняли участие президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, чемпион мира по боксу Марк Петровский, бронзовый призер чемпионата мира Эдмон Худоян и другие известные спортсмены. Также в забеге принял участие специальный корреспондент ТАСС Игорь Лазорин. 

Теги:
Бокс
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