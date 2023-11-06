Билялетдинов считает, что "Локомотив" вяло отреагировал на удаление футболиста "Спартака"

Встреча чемпионата России завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" вяло отреагировали на удаление игрока столичного "Спартака", поэтому не смогли добиться победы в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Спартака" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов.

5 ноября "Локомотив" на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. С 38-й минуты железнодорожники играли в большинстве из-за удаления Даниила Хлусевича.

"Локомотив" не наиграл на победу, потому что реакция команды на удаление в составе "Спартака" была какая-то вялая, - сказал Билялетдинов. - Не было агрессивности впереди, беговой работы, прессинга. Не знаю, почему этого не случилось. Хотя "Локомотив" создал два-три момента, но и "Спартак" тоже создал, в меньшинстве красно-белые могли даже выиграть. К сожалению, "Локомотив" оказался не готов психологически к этому моменту, хотя бы в перерыве можно было как-то настроиться на агрессивный лад. Наверное, не получилось".

"[Полузащитник "Локомотива"] Максим Глушенков неплохо смотрелся. Единственное, чего не хватало, немного созидающих футболистов в атаке. Когда во втором тайме "Локомотив" забил мяч, атаку начал Глушенков, хорошо открылся Антон Миранчук. Таких моментов было бы больше, будь там еще один игрок разыгрывающего плана", - добавил Билялетдинов.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. В следующем туре железнодорожники на своем поле сыграют с грозненским "Ахматом" 11 ноября.