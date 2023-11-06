Фигурист Ходыкин оценил важность элементов ультра-си в парном катании

По словам спортсмена, всегда хочется выделяться и делать что-то уникальное

ТАСС, 6 ноября. Исполнение элементов повышенной сложности в парном катании важно с точки зрения самореализации. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года в парном катании Денис Ходыкин.

В новом сезоне Ходыкин выступает в паре с Таисией Собининой. На этапе Гран-при России в Красноярске они заняли четвертое место.

"Всегда хочется выделяться, делать что-то уникальное. То, чего не может никто другой. Делать что-то сложное и делать это хорошо. В Красноярске мы показали чистые прокаты, но катали облегченную программу - не ту, что мы планировали даже на этом этапе подготовки. Тем не менее это чистый прокат, от которого мы можем работать дальше и постепенно усложняться, добавляя сложные элементы", - сказал Ходыкин.

"Для меня это важно эмоционально", - добавила Собинина.

Собининой 18 лет, в прошлом сезоне она выступала в паре с Ильей Мироновым. Ходыкину 23 года, с сезона-2017/18 он катался в паре с Дарьей Павлюченко. Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов России (2020, 2021).