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Мировой футбол

Фанат "Бока Хуниорс" покончил с собой после поражения клуба в финале Кубка Либертадорес

Болельщику было 23 года

ТАСС, 6 ноября. Болельщик аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" покончил с собой после поражения команды в финале Кубка Либертадорес от бразильского "Флуминенсе". Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации источника, болельщика звали Марсело Моралес, ему было 23 года. Аргентинский телеканал Cronica TV поговорил с матерью Моралеса, которая подтвердила, что он принял такое решение после поражения команды.

5 ноября футболисты "Бока Хуниорс" уступили "Флуминенсе" в финальном матче Кубка Либертадорес - главного южноамериканского клубного турнира. Встреча закончилась со счетом 1:2 после дополнительного времени. "Бока Хуниорс" является шестикратным победителем турнира, "Флуминенсе" выиграл трофей впервые. 

Теги:
Мировой футбол
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