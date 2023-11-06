Фанат "Бока Хуниорс" покончил с собой после поражения клуба в финале Кубка Либертадорес

Болельщику было 23 года

ТАСС, 6 ноября. Болельщик аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" покончил с собой после поражения команды в финале Кубка Либертадорес от бразильского "Флуминенсе". Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации источника, болельщика звали Марсело Моралес, ему было 23 года. Аргентинский телеканал Cronica TV поговорил с матерью Моралеса, которая подтвердила, что он принял такое решение после поражения команды.

5 ноября футболисты "Бока Хуниорс" уступили "Флуминенсе" в финальном матче Кубка Либертадорес - главного южноамериканского клубного турнира. Встреча закончилась со счетом 1:2 после дополнительного времени. "Бока Хуниорс" является шестикратным победителем турнира, "Флуминенсе" выиграл трофей впервые.