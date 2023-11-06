Смагин считает, что шахматисту Есипенко не хватило опыта на турнире Grand Swiss

Россиянин занял третье место и не отобрался на турнир претендентов по итогам соревнований

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российскому шахматисту Андрею Есипенко не хватило опыта игры на самом высоком уровне, чтобы попасть на турнир претендентов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее Есипенко занял третье место на турнире Grand Swiss, двое лучших по итогам соревнований попали на турнир претендентов. Перед последним туром россиянин возглавлял турнирную таблицу, однако проиграл черными фигурами представителю Нидерландов Анишу Гири.

"Конечно, есть определенное разочарование, что Андрей не смог выиграть путевку на турнир претендентов, хотя после предпоследнего тура казалось, что он выполнил эту задачу. По дебюту он получил нормальную позицию, но потом что-то пошло не так, он занервничал и стал ошибаться. Сказалось отсутствие опыта игры на самом высоком уровне", - сказал Смагин.

"Конечно, хотелось бы видеть больше наших участников на турнире претендентов, но Андрей может однозначно занести себе турнир в актив. Уверен, он еще прибавит, у него будут возможности попасть на турнир претендентов", - добавил собеседник агентства.