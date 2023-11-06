Костомаров рассказал, как решил сесть за руль автомобиля

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду счастлив, что может водить автомобиль

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров счастлив, что сохранил возможность водить автомобиль. Об этом Костомаров рассказал на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

14 октября Костомаров опубликовал видео, на котором он едет за рулем автомобиля.

"Это была моя идея, я лишился очень многого, что делал до того, как произошла болезнь, - сказал Костомаров. - Я занимался экстримом, играл в теннис, хоккей. Это не спорт высших достижений, я получал удовольствие от жизни, мотоцикла я лишился, водить не смогу никогда. Но раз осталась одна кисть, я решил попробовать. Думал, не буду чувствовать ногами педаль газа, тормоза, но нет, все хорошо чувствовал, я был счастлив, что хотя бы могу водить автомобиль".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы и части кистей руки.