Свищев оценил решение Олимпийского комитета России оспорить приостановку членства в МОК

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, решение является абсолютно верным

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) принял правильное решение, оспорив в суде действия Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

6 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении.

"Абсолютно правильное решение, - сказал Свищев. - Олимпийском комитету России нужно защищать свои права всеми имеющимися средствами. Больше того, последние решение МОК относительно причастности спортсменов к деятельности правительств являются прецедентом. И нужно это использовать в суде, поскольку такие решения являются явной дискриминацией спортсменов по национальному признаку".

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.