Родионенко считает, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР

Ранее Олимпийский комитет России оспорил решение МОК о приостановке членства

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) будет как можно дольше тянуть время при рассматривании апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в организации. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

CAS зарегистрировал апелляцию ОКР в понедельник.

"В настоящее время, думаю, это закончится ничем. Они будут тянуть время, возможно, на полгода, а пройдет Олимпиада, начнется все сначала, - сказала Родионенко. - Конечно, мы пытаемся не смириться и что-то сделать, но мне кажется, это бесполезно. Там уже не скрывают, говоря, что спортсмены Израиля ни при чем, а спортсмены России виноваты".

"Там не хотят видеть Россию, а когда спрашивают, причем тут Белоруссия, ответа нет. Я не знаю, что может случиться, чтобы они отказались от действий в отношение России. Даже трудно надеяться на какое-то положительное решение. Они всегда дают какие-то обоснования своих действий, и надежда окончательно тает и тает", - добавила она.

Исполком МОК отстранил ОКР 12 октября до дальнейшего уведомления в связи с включением по итогам заседания исполкома ОКР в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.