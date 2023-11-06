Костомаров назвал главную цель на ближайшее время

По словам фигуриста, он планирует освоить новый протез в быту

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров старается адаптироваться в быту и освоить новый протез. Об этом Костомаров рассказал на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Какая главная цель? Я адаптируюсь в быту, привыкаю, что каким-то образом надо чистить зубы, умываться - много трудных вещей в быту. У нас в семье можно сказать появился 46-летний ребенок. Сейчас я уже сам могу почистить зубы. К тренировкам в зале я адаптировался, но в быту не могу закрывать и открывать двери, с ложкой управляться".

"Какой бы ни был протез, но это пока труба, - продолжил олимпийский чемпион. - По-другому чувствуешь себя с ним. Надеюсь, в скором времени все усовершенствуется. Надеюсь, будут более функциональные протезы. С протезами за рулем уже не поездишь, своими руками ты это чувствуешь гораздо лучше".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы и части кистей руки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.