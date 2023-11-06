Сенников не считает, что "Локомотив" сыграл беззубо в атаке в матче со "Спартаком"

Встреча чемпионата России завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" не сыграли беззубо в атаке в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", просто красно-белые показали одну из лучших игр. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сенников.

5 ноября "Локомотив" на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. С 38-й минуты железнодорожники играли в большинстве из-за удаления Даниила Хлусевича.

"Я считаю, что "Локомотив" потерял два очка, имея такое преимущество на своем поле, нужно было во втором тайме немного по-другому играть, но не получилось, "Спартак" был очень хорошо настроен, тоже неожиданно для многих показал такую игру, - сказал Сенников. - Красно-белые не стали обороняться, а пытались сыграть на победу, поэтому концовка была такой яркой, "Локомотив" мог склонить чашу весов в свою сторону, но не повезло. "Локомотив" не перестроился изначально, даже до удаления "Спартак" играл получше, владел инициативой, у железнодорожников не получалась позиционная атака, разыгрывать в большинстве лишнего игрока, может быть, где-то тактически недоработка была, хотя были хорошие моменты. По игре не было заметно, что "Спартак" играл в меньшинстве"

"Я бы не сказал, что "Локомотив" играл беззубо в атаке, но понятно, что неожиданно пропустили этот гол, потом отыгрались, могли победить, но такое ощущение, что команда чего-то ждала. Они пропустили, потом уже старались изменить исход встречи, нужно было сразу действовать. Сложно сказать, кто сыграл плохо в составе "Локомотива". Все ждали гол от Артема Дзюбы, вот он забил. Были какие-то моменты в плане того, что можно было центральную зону укрепить, понятно, что Артема Карпукаса не хватает, но в последнее время Марио Митай здорово играл, можно было его изначально использовать на этой позиции. Но при этом не могу сказать, что Даниил Куликов плохо сыграл. У "Спартака" был отличный настрой, он всегда играет неровно, может провалить несколько матчей, потом сыграть феерически. Вчера "Спартак" провел одну из лучших игр", - добавил Сенников.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. В следующем туре железнодорожники на своем поле сыграют с грозненским "Ахматом" 11 ноября.