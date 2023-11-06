Костомаров уверен, что в будущем сможет кататься на коньках

Роман Костомаров в августе впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи, фигурист вышел на лед в кроссовках

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров уверен, что сможет кататься на коньках в будущем. Об этом он рассказал на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Конечно, кататься как раньше я не буду, там [необходимы] очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился, но кататься точно буду. Я выходил на лед в шоу Ильи Авербуха в кроссовках, а привык в коньках. Хочу выйти в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше", - сказал Костомаров.

Также Костомаров поделился эмоциями, которые ощутил после выхода из комы, и рассказал о поддержке, которую ему оказывали близкие. "Не думал, что столкнусь с чем-то подобным в жизни, когда-то мне приходилось оперировать мизинец, для меня это была трагедия, сейчас понимаю, что это была ерунда. Я полгода пролежал в кровати, это ужасное ощущение, сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать. Трудно было заставить себя поверить, что все будет нормально, но была очень сильная поддержка моей жены, мамы, брата, не говорю о врачах, тех, кто ухаживал за мной, огромная им благодарность", - добавил он.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы и части кистей руки.

22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера его супруги Оксаны Домниной. Позднее в пресс-службе шоу Авербуха сообщили ТАСС, что Костомаров примет участие во всех оставшихся мероприятиях сезона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.