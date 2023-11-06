В ФХР сообщили, что не планируют приглашать сборную Китая на Кубок будущего

По мнению гендиректора Федерации хоккея России Дмитрия Курбатова, китайские хоккеисты не смогут конкурировать с соперниками на данном турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Китайские хоккеисты вряд ли приедут на Кубок будущего, который проводится в Санкт-Петербурге с участием молодежных сборных. Об этом журналистам рассказал гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

"Китай примет участие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. У них сейчас идет очередное осмысление ценности хоккея, но на данный момент, к сожалению, Китай по уровню игры вряд ли сможет на равных состязаться на данном турнире (Кубке будущего - прим. ТАСС), а устраивать какие-то матчи, где заранее будет известен счет, мы считаем неспортивным", - ответил Курбатов на вопрос корреспондента ТАСС.

Кубок будущего завершится в Санкт-Петербурге в понедельник. Он проводится с участием молодежной и юниорской сборных России, а также молодежных сборных Белоруссии и Казахстана.