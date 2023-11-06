Костомаров рассказал о своих мыслях во время реабилитации

Олимпийский чемпион полгода находился в больнице, где ему ампутировали обе стопы и части кистей руки

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в начале реабилитации чувствовал апатию, но постоянная поддержка семьи помогла ему вернуться к жизни. Об этом Костомаров рассказал на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Сейчас трудно вспомнить те эмоции, которые я испытывал на больничной кровати, - сказал Костомаров. - Я сетовал на то, что невезучий, как жестоко, несправедливо жизнь обошлась со мной. Тогда я все валил на несправедливость жизни, почему именно я? И ты не можешь найти ответ на эти вопросы. Вроде работал, есть семья, дети - и вдруг резко все подорвалось".

"Для меня это был конец света, хотелось уснуть, - продолжил олимпийский чемпион. - Я думал, зачем таких людей оставлять жить? Каждодневная поддержка вытаскивает, но это проходит медленно, месяцами. Примерка протезов, потом вертикализируешься кровати. Рука не поднимается, нога не поднимается, не понимаешь, с чего начинать. Месяца три в больнице, все время ушло на то, чтобы сидеть на месте".

Костомаров отметил, что при первой примерке протезов испытывал ужасную боль. "Реабилитологи не ожидали, что сам смогу ходить, но я прошел 15 метров без перил. Думал: "Да ну нафиг это все, больно". Нежелание, апатия, но постепенно находишь в себе силы", - заключил он.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы и части кистей руки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.