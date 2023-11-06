В ФХР отметили, что Кубок будущего позволяет поддерживать значение сборных команд

Турнир с участием молодежной и юниорской сборных России, а также молодежных команд Казахстана и Белоруссии проходит в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Турниры, подобные Кубку будущего по хоккею, позволяют поддерживать значение сборных команд, которое очень важно. Такое мнение журналистам высказал гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Кубок будущего проходит в Санкт-Петербурге с участием молодежной и юниорской сборных России, а также молодежных команд Казахстана и Белоруссии.

"Это прекрасная возможность для ребят поиграть, страсти на льду кипели - мы сделали то, что хотели, обеспечили игровую практику для наших сборных. Сборная - это отдельный институт, мы упорно работаем, и наши стандарты подготовки сборных очень высоки, - сказал Курбатов. - Такие турниры - это радость для зрителей, миг популяризация хоккея, это инструментарий для наших спонсоров, а для нас это очень важный момент поддержания духа сборной".

В Минске с 8 по 11 ноября пройдет традиционный Кубок Президентского спортивного клуба с участием женской сборной России, юниорской сборной России (до 16 лет), юниорских сборных Белоруссии и Казахстана (до 18 лет). Матчи с участием женской сборной России пройдут вне турнирного зачета.