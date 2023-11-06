Костомаров считает, что тренер фигуристов Линичук вернулась в Россию за лучшими условиями

По мнению олимпийского чемпиона, сейчас в России есть много возможностей, чтобы работать и добиваться результатов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду, тренер фигуристов Наталья Линичук вернулась в Россию, поскольку здесь появились лучшие условия для работы. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Линичук вернулась в Россию из США в начале января. В разговоре с ТАСС тренер заявила, что после возвращения в Россию намерена работать в фигурном катании.

"Линичук вернулась, потому что здесь появились лучшие условия. Сейчас в России много катков, есть, где работать и добиваться результатов", - сказал Костомаров.

Также Костомаров высказал мнение, что лучшим на данный момент тренером фигуристов в танцах на льду в России является Александр Жулин. "Сейчас лучшие у Жулина, через пять лет могут быть в другом месте, когда-то были у Линичук. Жулин заслужил быть лучшим тренером в танцах на льду, он сделал нас [с Татьяной Навкой] чемпионами", - отметил Костомаров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.