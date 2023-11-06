Футболист ЦСКА Мухин перенес операцию на колене

В течение 10-14 дней игрок вернется из Германии в Москву, где продолжит реабилитацию на базе команды

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Максим Мухин перенес операцию в Германии по поводу разрыва передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Сообщается, что операция прошла успешно и в течение 10-14 дней Мухин вернется в Москву, где продолжит реабилитацию на базе команды.

Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:0), позднее ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Агент футболиста Вадим Шпинев сообщил "Спорт-экспрессу", что у игрока есть проблемы с оформлением визы для поездки на операцию в Германию. Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Мухин отправится на операцию 4 ноября.

Мухину 21 год, в текущем сезоне он провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также Мухин принял участие в трех последних товарищеских матчах сборной России против команд Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2), в игре с кенийцами он отметился голевым пасом.