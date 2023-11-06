"Спартак" обыграл СКА в КХЛ, забросив победную шайбу на последней секунде матча

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 082 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (12-я и 51-я минуты) и Александр Беляев (60). У СКА отличились Марат Хайруллин (8) и Александр Кадейкин (45). "Спартак" забросил 100-ю шайбу в текущем сезоне КХЛ и стал первой командой, которая достигла этой отметки.

Беляев забросил шайбу на последней секунде матча. "Спартак" одержал вторую победу подряд, забросив решающую шайбу на 60-й минуте встречи. По ходу игры вратари обеих команд получили по малому штрафу: вратарь "Спартака" Патрик Рыбар - за удар клюшкой, голкипер СКА Никита Серебряков - за сдвиг ворот.

Команды встречались второй раз в текущем сезоне, красно-белые одержали вторую победу. Первая игра между командами прошла 12 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:0.

"Спартак" после 28 игр набрал 40 очков. У СКА - 26 очков в 26 встречах. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 9 ноября, СКА в этот же день примет челябинский "Трактор".

В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" на выезде обыграл хабаровский "Амур" (4:1), "Нефтехимик" одержал гостевую победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" (4:3). Новосибирская "Сибирь", омский "Авангард" и череповецкая "Северсталь" одержали гостевые победы в сериях буллитов: "Сибирь" переиграла екатеринбургский "Автомобилист" (3:2 после буллитов), "Авангард" одолел минское "Динамо" (4:3), "Северсталь" была сильнее китайского "Куньлунь Ред Стар" (4:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 27 15 4 1 1 0 6 86-58 41 2 Спартак 28 18 1 0 0 2 7 102-75 40 3 Локомотив 26 15 1 0 1 1 8 67-51 34 4 Торпедо 27 14 2 0 1 1 9 80-64 34 5 ЦСКА 26 11 2 1 0 2 10 82-57 30 6 Северсталь 26 11 0 2 2 2 9 88-75 30 7 Динамо Мн 25 7 4 1 2 2 9 70-66 28 8 СКА 26 12 0 1 0 0 13 73-61 26 9 Сочи 26 10 1 1 0 2 12 71-95 26 10 Куньлунь РС 31 3 1 4 2 3 18 62-108 21 11 Витязь 27 3 2 2 2 2 16 49-96 18