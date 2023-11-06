6 ноября, 16:26
КХЛ

"Спартак" обыграл СКА в КХЛ, забросив победную шайбу на последней секунде матча

Нападающий "Спартака" Павел Порядин и нападающий СКА Марат Хайруллин. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Нападающий "Спартака" Павел Порядин и нападающий СКА Марат Хайруллин
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 082 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (12-я и 51-я минуты) и Александр Беляев (60). У СКА отличились Марат Хайруллин (8) и Александр Кадейкин (45). "Спартак" забросил 100-ю шайбу в текущем сезоне КХЛ и стал первой командой, которая достигла этой отметки.

Беляев забросил шайбу на последней секунде матча. "Спартак" одержал вторую победу подряд, забросив решающую шайбу на 60-й минуте встречи. По ходу игры вратари обеих команд получили по малому штрафу: вратарь "Спартака" Патрик Рыбар - за удар клюшкой, голкипер СКА Никита Серебряков - за сдвиг ворот.

Команды встречались второй раз в текущем сезоне, красно-белые одержали вторую победу. Первая игра между командами прошла 12 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:0.

"Спартак" после 28 игр набрал 40 очков. У СКА - 26 очков в 26 встречах. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 9 ноября, СКА в этот же день примет челябинский "Трактор".

В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" на выезде обыграл хабаровский "Амур" (4:1), "Нефтехимик" одержал гостевую победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" (4:3). Новосибирская "Сибирь", омский "Авангард" и череповецкая "Северсталь" одержали гостевые победы в сериях буллитов: "Сибирь" переиграла екатеринбургский "Автомобилист" (3:2 после буллитов), "Авангард" одолел минское "Динамо" (4:3), "Северсталь" была сильнее китайского "Куньлунь Ред Стар" (4:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

27

15

4

1

1

0

6

86-58

41

2

Спартак

28

18

1

0

0

2

7

102-75

40

3

Локомотив

26

15

1

0

1

1

8

67-51

34

4

Торпедо

27

14

2

0

1

1

9

80-64

34

5

ЦСКА

26

11

2

1

0

2

10

82-57

30

6

Северсталь

26

11

0

2

2

2

9

88-75

30

7

Динамо Мн

25

7

4

1

2

2

9

70-66

28

8

СКА

26

12

0

1

0

0

13

73-61

26

9

Сочи

26

10

1

1

0

2

12

71-95

26

10

Куньлунь РС

31

3

1

4

2

3

18

62-108

21

11

Витязь

27

3

2

2

2

2

16

49-96

18

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

29

14

1

1

0

5

8

72-67

37

2

Металлург

28

13

2

1

2

2

8

85-76

36

3

Ак Барс

26

12

5

0

0

2

7

81-63

36

4

Авангард

27

10

5

1

0

3

8

74-73

35

5

Автомобилист

29

11

3

1

3

1

10

66-60

34

6

Салават Юлаев

27

15

1

0

0

1

10

76-51

33

7

Трактор

27

10

4

1

0

2

10

69-60

32

8

Нефтехимик

27

9

2

1

2

3

10

65-86

29

9

Сибирь

27

7

2

4

2

1

11

61-77

29

10

Амур

26

9

0

1

4

2

10

56-70

26

11

Барыс

28

4

1

3

2

5

13

67-89

23

12

Адмирал

24

3

2

1

2

2

14

50-74

16

  

Теги:
КХЛ
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