"Спартак" обыграл СКА в КХЛ, забросив победную шайбу на последней секунде матча

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 082 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (12-я и 51-я минуты) и Александр Беляев (60). У СКА отличились Марат Хайруллин (8) и Александр Кадейкин (45). "Спартак" забросил 100-ю шайбу в текущем сезоне КХЛ и стал первой командой, которая достигла этой отметки.
Беляев забросил шайбу на последней секунде матча. "Спартак" одержал вторую победу подряд, забросив решающую шайбу на 60-й минуте встречи. По ходу игры вратари обеих команд получили по малому штрафу: вратарь "Спартака" Патрик Рыбар - за удар клюшкой, голкипер СКА Никита Серебряков - за сдвиг ворот.
Команды встречались второй раз в текущем сезоне, красно-белые одержали вторую победу. Первая игра между командами прошла 12 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:0.
"Спартак" после 28 игр набрал 40 очков. У СКА - 26 очков в 26 встречах. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 9 ноября, СКА в этот же день примет челябинский "Трактор".
В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" на выезде обыграл хабаровский "Амур" (4:1), "Нефтехимик" одержал гостевую победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" (4:3). Новосибирская "Сибирь", омский "Авангард" и череповецкая "Северсталь" одержали гостевые победы в сериях буллитов: "Сибирь" переиграла екатеринбургский "Автомобилист" (3:2 после буллитов), "Авангард" одолел минское "Динамо" (4:3), "Северсталь" была сильнее китайского "Куньлунь Ред Стар" (4:3).
1
Динамо М
27
15
4
1
1
0
6
86-58
41
2
Спартак
28
18
1
0
0
2
7
102-75
40
3
Локомотив
26
15
1
0
1
1
8
67-51
34
4
Торпедо
27
14
2
0
1
1
9
80-64
34
5
ЦСКА
26
11
2
1
0
2
10
82-57
30
6
Северсталь
26
11
0
2
2
2
9
88-75
30
7
Динамо Мн
25
7
4
1
2
2
9
70-66
28
8
СКА
26
12
0
1
0
0
13
73-61
26
9
Сочи
26
10
1
1
0
2
12
71-95
26
10
Куньлунь РС
31
3
1
4
2
3
18
62-108
21
11
Витязь
27
3
2
2
2
2
16
49-96
18
1
Лада
29
14
1
1
0
5
8
72-67
37
2
Металлург
28
13
2
1
2
2
8
85-76
36
3
Ак Барс
26
12
5
0
0
2
7
81-63
36
4
Авангард
27
10
5
1
0
3
8
74-73
35
5
Автомобилист
29
11
3
1
3
1
10
66-60
34
6
Салават Юлаев
27
15
1
0
0
1
10
76-51
33
7
Трактор
27
10
4
1
0
2
10
69-60
32
8
Нефтехимик
27
9
2
1
2
3
10
65-86
29
9
Сибирь
27
7
2
4
2
1
11
61-77
29
10
Амур
26
9
0
1
4
2
10
56-70
26
11
Барыс
28
4
1
3
2
5
13
67-89
23
12
Адмирал
24
3
2
1
2
2
14
50-74
16