Сборная России среди хоккеистов до 20 лет выиграла Кубок будущего

Второе место заняла сборная Белоруссии (до 20 лет), третье - команда России (до 18 лет)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) стала победителем Кубка будущего. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

В заключительный день турнира сборная России среди игроков до 20 лет со счетом 1:2 уступила российской команде среди хоккеистов не старше 18 лет. В другом матче игрового дня сборная Белоруссии (игроки не старше 20 лет) со счетом 5:3 переиграла сверстников из Казахстана. Сборная России (до 20 лет), сборная Белоруссии (до 20 лет) и команда России (до 18 лет) заняли первое, второе и третье места соответственно, набрав по 4 очка и распределившись по дополнительным показателям. Последнее место заняла команда Казахстана, не набравшая очков.

"Прекрасная возможность для ребят поиграть, сегодня страсти на льду кипели. Мы сделали то, что хотели, - обеспечили игровую практику нашим сборным. Такие турниры - это радость для зрителей, популяризация хоккея, инструментарий для наших спонсоров, а для нас это очень важный шанс поддержать дух сборной", - сказал журналистам после церемонии награждения генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

"Игра была боевая, мы настраивали ребят на то, чтобы показать характер, мы очень хотели выиграть. Такая игра нужна была, чтобы ребята почувствовали, что значит играть за сборную. Надеюсь, она даст толчок сборной и тем молодым хоккеистам, которые теперь вернутся в свои клубы", - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России среди игроков до 18 лет Александр Титов.

Кубок будущего с участием сборных России до 18 и 20 лет, а также молодежных команд Белоруссии и Казахстана проходил с 3 по 6 ноября.