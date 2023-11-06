Роман Ротенберг полностью прекратит комментировать судейство в матчах КХЛ

Предыдущий матч с "Витязем" тренер СКА пропускал из-за дисквалификации после критики судейства

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Главный тренер СКА Роман Ротенберг не станет больше комментировать судейство в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

Санкт-петербургский клуб проиграл "Спартаку" в Москве со счетом 2:3. Предыдущий матч с "Витязем" (3:2 Б) Ротенберг пропускал из-за дисквалификации после критики судейства в игре с "Авангардом" (3:5).

"Судейство я не буду комментировать - народ все сам видит. На моем опыте сначала дается предупреждение. Судьи управляют игрой. Надо забивать больше, нельзя вообще удаляться, - сказал Ротенберг. - Наша позиция проста - мы полностью не будем комментировать судейство, будем игнорировать его, слишком много эмоций тратится на это".

Главный тренер СКА объяснил частые удаления у команды, особенно в первом периоде. "Много удалялись, в меньшинстве отыграли весь первый период, играли втроем, это, а также рваный ритм выбило нас из колеи. Допустили пару ошибок, когда пропустили второй и третий голы. Ребятам надо контролировать свои эмоции, просто сконцентрироваться на хоккее. Нужно еще поработать, чтобы не тратить эмоции на околохоккейные вещи", - подчеркнул он.

Победный гол "Спартак" забил после вбрасывания на последних секундах в зоне гостей. "Череда индивидуальных ошибок: был проброс, причем не было смысла этого делать. Нельзя было проигрывать вбрасывание. Вины вратаря нет, наш игрок его закрыл при броске, и мы такие же шайбы пропускали и в предыдущих матчах. Нужно идти в стык бросающему игроку. Это старые привычки - многие ребята пришли из других клубов, и система не поменялась, поэтому нужно время, чтобы поменять", - отметил Ротенберг.