Жамнов заявил, что "Спартак" не играл на удержание счета в матче против СКА

Красно-белые забросили победную шайбу на последней секунде встречи

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака" не играли на удержание ничейного результата в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА, стараясь добиться победы в основное время. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" одержал победу дома над СКА со счетом 3:2. Победную шайбу хозяева забросили на последней секунде третьего периода после вбрасывания в чужой зоне.

"Я давно сказал, что игра длится 60 минут, поэтому все может произойти. Ребята молодцы, играли до конца и старались выиграть матч. Последние минут 10 было видно, что мы не играли на удержание [счета], - сказал Жамнов. - Самое главное было - выиграть вбрасывание и произвести бросок. Вратарь соперника не видел момент броска - его загородил защитник. Когда остается 5-10 секунд, в подсознании сидит овертайм, но доля ожидания чуда в голове всегда находится".

"Накопилась чуть усталость - все же домашняя серия, четыре игры, которые были довольно тяжелые. Принимали неправильные решения, это сказалось. Конечно, мы над этим компонентом работаем. Понимаем, насколько важна игра спецбригад в большинстве", - добавил он.

"Спартак" после 28 игр набрал 40 очков. В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком" 9 ноября.