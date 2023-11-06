6 ноября, 18:46
КХЛ

Хоккеист "Спартака" Талалуев рассказал, когда может вернуться в строй

Илья Талалуев не играл в матчах КХЛ с 24 октября, он находится в списке травмированных

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Илья Талалуев готов появиться на льду в ближайших матчах. Об этом он рассказал ТАСС.

25-летний Талалуев провел в нынешнем сезоне 16 матчей, в которых набрал семь очков. Хоккеист не выходил на лед в играх КХЛ с 24 октября. Сейчас форвард находится в списке травмированных.

"По самочувствию готов вернуться в ближайших играх", - отметил Талалуев.

"Он только приступил к тренировкам. Думаю, к тренировкам с основной командой приступит в ближайшее время. Завтра у него контрольное обследование", - сказал журналистам главный тренер красно-белых Алексей Жамнов после матча против СКА. 

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КХЛ
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