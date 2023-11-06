6 ноября, 18:51
КХЛ

Хоккеист "Спартака" Голдобин отметил, что все в КХЛ завидуют броску его партнера Порядина

Нападающий "Спартака" Николай Голдобин (справа). Сергей Фадеичев/ ТАСС
Нападающий "Спартака" Николай Голдобин (справа)
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Порядин стал автором дубля в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Многие игроки в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завидуют броску форварда московского "Спартака" Павла Порядина. Такое мнение ТАСС высказал его одноклубник, нападающий Николай Голдобин.

Порядин стал автором дубля в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2).

"Сегодня нам не удавалось забивать в большинстве. Очень хочется его реализовывать. Порядин вообще мастер - с таким броском все завидуют ему. Скорость под 170 км/ч, шайбы не видно", - отметил Голдобин.

В следующем матче "Спартак" в Нижнекамске сыграет 9 ноября с "Нефтехимиком". 

Теги:
КХЛ
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