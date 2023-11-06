Автор победного гола в ворота СКА хоккеист "Спартака" Беляев рассказал о важности броска

Форвард признался, что часто бросал в последние два сезона в ВХЛ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Александр Беляев во время выступления во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) часто бросал по воротам. Об этом он рассказал ТАСС.

Беляев стал автором победного гола в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА (3:2), отличившись за секунду до финальной сирены. 24-летний форвард перешел в "Спартак" в мае, в сезоне-2022/23 он стал вторым снайпером первого этапа чемпионата ВХЛ, выступая за "Ижсталь".

"Не скажу, что я прям суперточен, отрабатываю бросок. В ВХЛ последние два сезона я много бросал, приходилось все брать на себя и бросать. Если есть момент, надо бросить. Один великий хоккеист говорил: не будет у тебя успеха, если ты не бросишь", - сказал Беляев.

В 14 матчах КХЛ Беляев забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Первый гол форвард забил в предыдущем матче против нижегородского "Торпедо" (4:3). "Спасибо партнерам за забитый гол в прошлой игре и сейчас. Все благодаря партнерам и тренерам. Мне оставалось только оправдать их доверие", - отметил он.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 9 ноября.