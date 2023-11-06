Главный тренер клуба НХЛ "Тампа" надеется, что Василевский восстановится до декабря

Вратарь Андрей Василевский в сентябре перенес операцию на спине, из-за чего пропустил старт регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 6 ноября. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский продолжает восстановление после травмы, в клубе надеются, что он сможет вернуться в строй к декабрю. Об этом заявил главный тренер "Тампы" Джон Купер, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

28 сентября стало известно, что Василевский перенес операцию на спине. Голкипер пропустил старт регулярного чемпионата НХЛ. В конце октября Василевский приступил к тренировкам на льду.

"Я буду разочарован, если это (возвращение Василевского - прим. ТАСС) произойдет в начале декабря. Надеюсь, это произойдет намного раньше. Андрей делает большие успехи, но хотел бы делать больше, чем сейчас. Мы надеемся, что он вернется до 1 декабря", - отметил Купер.

Василевскому 29 лет, он был выбран "Тампой" под 19-м общим номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), один раз стал обладателем награды "Везина трофи" (2019), присуждаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата, а также один раз получал "Конн Смайт трофи" (2021) - приз самому ценному игроку плей-офф.