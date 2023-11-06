Гафин заявил, что судейство Безбородова было направлено на помощь "Сочи"

Матч между "Сочи" и "Динамо" завершился вничью со счетом 3:3

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Трактовка эпизодов главным арбитром матча 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Динамо" Владиславом Безбородовым была направлена на помощь сочинской команде. Такое мнение ТАСС высказал член директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

Матч между "Сочи" и "Динамо" завершился вничью со счетом 3:3. После первого тайма динамовцы вели со счетом 3:1.

"Хочется сказать, что по результату вновь потеряли очки, которые, на мой взгляд, должны были брать, - сказал Гафин. - Были в первом тайме отрезки хорошего футбола, мы забили красивые голы, к сожалению, пропустили то, что не должны были пропускать, здесь хочется отметить характер "Сочи". В очередной раз хочется сказать, что нам нужно работать над тем, чтобы в таких матчах забирали свои очки, у нас для этого все есть".

"И не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь "Сочи" уйти с последнего места, - продолжил член совета директоров "Динамо". - Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу "Сочи". Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим. Даже показанная на последних минутах красная карточка (игроку "Сочи" Марсело Алвесу - прим. ТАСС) для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства".

"Динамо" не проигрывает в пяти матчах РПЛ подряд и поднялось на пятое место, подопечные Марцела Лички набрали 22 очка после 14 игр. "Сочи" идет на последнем, 16-м месте с 10 очками после 14 встреч.