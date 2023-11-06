6 ноября, 19:16
Футбол в России

Борис Ротенберг рассказал об уровне доверия к главному тренеру "Сочи" Точилину

Футбольный клуб "Сочи" занимает последнее место в Мир - Российской премьер-лиге

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Сочи" верит в команду, в том числе в главного тренера Александра Точилина. Об этом журналистам заявил президент "Сочи" Борис Ротенберг.

"У нас команда играет, будем смотреть дальше, как будет складываться игра, мы верим в команду. А он член команды, - сказал Ротенберг, отвечая на вопрос о кредите доверия к Точилину. - Верю ли, что останемся в Российской премьер-лиге? Будем смотреть".

"Сочи" идет на последнем, 16-м месте с 10 очками. В следующем туре подопечные Точилина 12 ноября на своем поле сыграют с казанским "Рубином". 

Теги:
Российский футбол
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