Борис Ротенберг заявил, что футболисты "Сочи" проявили боевой дух в матче РПЛ с "Динамо"

Сочинцы отыгрались со счета 1:3 и свели вничью матч с "Динамо"

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Сочи" в матче с московским "Динамо" показали качества волевой команды, отыгравшись со счета 1:3 и продемонстрировав боевой командный дух. Такое мнение журналистам высказал президент "Сочи" Борис Ротенберг.

6 ноября "Сочи" дома со счетом 3:3 сыграл вничью с "Динамо" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого тайма динамовцы вели со счетом 3:1.

"Когда есть команда, тогда есть игра и победа, когда бьются один за всех и все за одного, тогда получается красивая игра, как только встают, то начинают проваливаться, пропускают голы. Сегодня играли лучше, создали много моментов, сегодня бились. То, что отыгрались с 1:3, говорит о том, что игроки могут показывать характер, волевая команда. Проявили боевой дух, который нужен команде", - сказал Ротенберг.

"Сочи" идет на последнем, 16-м месте с 10 очками. В следующем туре команда 12 ноября примет казанский "Рубин".