Форвард СКА Кадейкин назвал ошеломляющим результат матча КХЛ со "Спартаком"

Московский клуб выиграл со счетом 3:2, забросив победную шайбу на последней секунде матча

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Александр Кадейкин считает ошеломляющим результат матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом Кадейкин рассказал журналистам.

СКА проиграл в Москве "Спартаку" со счетом 2:3. По ходу матча петербургская команда дважды вела в счете, победную шайбу красно-белые забросили на последней секунде встречи.

"По игре было очень много удалений, постоянно приходилось забирать инициативу после тех удалений. Что касается того броска, то он был такой на удачу, - сказал Кадейкин об эпизоде с третьей шайбой "Спартака". - Там с двух сторон выкатывались, я сел. Шайба вылетела из-под центрального, который играл против меня. Где-то мы не доработали".

"Сейчас вообще тяжело что-то сказать, так как результат ошеломляющий. Мы вели в счете, оставалось 10 минут. Здесь отскок проиграли, тут все не в нашу пользу сложилось. И это надо тоже пройти", - добавил он.

СКА набрал 26 очков в 26 встречах. В следующем матче петербургская команда 9 ноября примет челябинский "Трактор".