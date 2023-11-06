Никишин отметил, что в СКА переживают из-за плохого турнирного положения в КХЛ

Армейцы занимают восьмое место на Западе после 26 матчей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Игроки СКА переживают из-за того, что команда находится не на высоких местах в турнирной таблице Западной конференции в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал защитник санкт-петербургского клуба Александр Никишин.

СКА в понедельник уступил в Москве "Спартаку" со счетом 2:3. Команда набрала 26 очков в 26 матчах и занимает восьмое место в конференции.

"Неприятно, что в том числе и выходим из восьмерки плей-офф, переживаем, пытаемся что-то улучшить, но все равно нас эти мысли не покидают. Уже 26 матчей - это немало, и надо забираться повыше, чтобы иметь какую-то подушку безопасности и не думать об этом, - сказал Никишин. - У нас присутствует рвение забить с любых позиций, мы все бросаем. Были моменты, когда возим шайбу, бросаем, теряем и возникают контратаки. Сейчас не та позиция у нас, чтобы мы могли повозить шайбу, поиграться. Пытаемся более агрессивно играть, больше совершать бросков, и надо выжимать из этих моментов максимум. И лучше играть с эмоциями, чем выходить на лед с опущенной головой".

Третий гол СКА пропустил на последних секундах третьего периода. "Я нигде такого не видел, даже летом не забьешь так быстро. Если честно, сам надеялся на овертайм и не мог представить, что такое возможно. Оставалось секунд семь, не видел, как получился проброс: ты понимаешь, что зажат в зоне, выдохся, пути особого нет. Ситуация такая, выбросил и выбросил. Если бы выиграли вбрасывание, ничего бы не было", - подчеркнул защитник.

Никишин отметил игру "Спартака", за который он выступал до 2022 года. "Против "Спартака" всегда интересно играть - у меня там было все-таки начало. Всегда приятно выступать против этого клуба, несмотря на неприязнь болельщиков, я и своих болельщиков сильно люблю", - сказал он.

"У них не только первое звено [хорошо играет], ясно, что оно погоду делает в ряде матчей. Хорошая вся команда, хорошо подобраны игроки, тактика хорошая, друг под друга играют. Они на ходу, чувствуют, что могут выиграть", - добавил он.