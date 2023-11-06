У вратаря клуба НХЛ "Каролина" Андерсена обнаружена проблема со свертываемостью крови

Датский голкипер выбыл на неопределенный срок

ТАСС, 6 ноября. Датский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Фредерик Андерсен выбыл на неопределенный срок из-за выявленного заболевания, связанного с проблемой свертываемости крови. Об этом заявил генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Во время последнего медицинского обследования было выявлено, что у Андерсена проблема со свертываемостью крови, которая требовала внимания. Сейчас нельзя сказать, когда он вернется, но мы уверены, что Фредди полностью восстановится", - сказал Уодделл.

Андерсену 34 года, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в шести матчах, в которых вместе с командой одержал четыре победы, процент отраженных бросков составил 89,4%. Андерсен выступает за "Каролину" с 2021 года, в прошлом сезоне вместе с командой он вышел в финал плей-офф Восточной конференции, где "Каролина" со счетом 0-4 в серии уступила "Флориде". Ранее в НХЛ Андерсен выступал за "Анахайм" и "Торонто". Также он был игроком датских клубов "Хернинг" и "Фредериксхавн" и шведской "Фрёлунды".

Вторым вратарем "Каролины" является финн Антти Раанта. В системе клуба также выступает россиянин Петр Кочетков. 6 ноября пресс-служба "Каролины" объявила о том, что заключила пробный контракт с 38-летним словацким голкипером Ярославом Галаком. Кочетков в текущем сезоне провел три матча за "Каролину", в которых не одержал ни одной победы (процент отраженных бросков - 83,6%).