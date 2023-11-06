Посол Бразилии назвал эмоциональным матч КХЛ "Спартак" - СКА

Красно-белые обыграли СКА, забив победный гол на последних секундах третьего периода

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и СКА выдался содержательным на эмоции. Такое мнение ТАСС высказал посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

Хоккеисты "Спартака" обыграли в понедельник СКА в Москве со счетом 3:2, забив победный гол за секунду до финальной сирены.

"Я во второй раз прихожу смотреть матч "Спартака", было довольно ярко. В первый раз приходил сюда в прошлом сезоне. И самый последний момент, который можно запомнить, это то, что было много эмоций. Очень напряженная игра, но в конце "Спартак" добавил", - сказал дипломат.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 9 ноября.